Goldman Sachs decreta fim do “bull market” nos EUA e vê S&P a cair 15%

O período dourado das ações norte-americanas parece ter terminado. Numa nota divulgada esta quarta-feira, o Goldman Sachs reviu em baixa pela segunda vez as estimativas para as ações dos EUA, antecipando uma queda de 15% nos próximos três meses. O banco prevê ainda que está para breve o fim do maior "bull market" da história.



O "‘bull market’ do S&P 500 vai terminar em breve", prevê o Goldman Sachs, numa nota onde cortou, pela segunda vez em 2020, as suas estimativas para o índice. O gigante de Wall Street prevê agora que o índice negoceie nos 3.200 pontos no final do ano, mas antes de alcançar esse valor ainda deverá baixar até aos 2.450 pontos em meados do ano, o que representa uma queda de cerca de 15% face à cotação atual.



"A incerteza em torno do impacto que o vírus está a ter e vai ter nos negócios e no consumo está a pesar e explica a dramática volatilidade dos ativos nas últimas semanas", explica o David Kostin. Para o estratego-chefe do Goldman, o impacto do coronavírus deverá, porém, desvanecer na parte final do ano.





Considerando as novas estimativas do Goldman Sachs para o S&P 500, o índice ainda poderá recuperar parte das perdas na segunda metade do ano, terminando 16% acima dos valores atuais (2.757,5 pontos).