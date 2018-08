Governo eurocéptico em Itália provoca debandada de investidores estrangeiros na dívida

Pelo segundo mês consecutivo foi registado um nível recorde de vendas líquidas de obrigações de dívida soberana da Itália, mostram os dados divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE) e citado pelo Financial Times.





Em Junho, o montante de obrigações soberanas transalpinas detido por investidores estrangeiros recuou 38 mil milhões de euros, o valor alienado de dívida num só mês mais alto de sempre e que superou o anterior recorde, registado no passado mês de Maio, de 34 mil milhões de euros.





A justificar esta debandada por parte dos detentores estrangeiros de dívida pública italiana está o receio dos investidores relativamente às opções políticas e financeiras do governo eurocéptico e populista liderado por Giuseppe Conte, que chefia um executivo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio e a Liga de Matteo Salvini.





Ainda nesta segunda-feira, o vice-presidente do conselho de ministros transalpino, Giancarlo Giorgetti, afirmou, na ressaca da tragédia relacionada com o colapso do viaduto Morandi, que causou 43 mortos e vários feridos, que Roma pretende avançar com um "grande plano de investimentos em obras públicas" que poderá elevar o défice acima dos 3% do PIB definido como máximo pelas regras europeias.