Grécia emite dívida a 10 anos com um juro de 3,9%

A Grécia tinha anunciado ontem que contratou seis bancos para realizarem a operação. "A República Helénica mandatou o BNP Praibas, o Citi, o Credit Suisse, o Goldman Sachs, o HSBC e o JPMorgan" para liderarem a operação de financiamento, adianta a mesma fonte.

A última vez que a Grécia esteve no mercado a emitir dívida foi no final de janeiro, tendo anunciado que realizaria uma emissão a cinco anos "num futuro próximo" e concluído a operação no dia seguinte. Atenas realizou assim a primeira emissão desde a saída da troika do país.

O Tesouro grego concluiu com sucesso a emissão sindicada de dívida a cinco anos, tendo emitido 2,5 mil milhões de euros, com a procura a superar mais de quatro vezes a oferta, ao ultrapassar os 10 mil milhões de euros. Os títulos foram vendidos a uma taxa de juro de 3,6%.

A Grécia anunciou esta operação depois de ter sido emitida uma nota de análise por parte da Moody’s, onde a agência de notação financeira elevou em dois níveis o "rating" da Grécia. O país continua com uma classificação de "lixo", mas melhora na classificação de dívida, que se encontrava próxima do patamar de insolvência onde a Moody´s o colocou durante a fase mais aguda da crise económica e financeira que assolou o país.