Greenvolt emite mais de 4,5 milhões de novas ações opcionais a 4,25 euros

A Greenvolt, empresa de energias renováveis portuguesa, emitiu mais 4.588.235 novas ações opcionais a 425 euros cada, como parte da "greenshoe option", que dava aos investidores um prazo de 30 dias para comprarem mais títulos, para além daqueles que foram emitidos no IPO (oferta pública inicial, em português).A subsidiária da Altri liderada por João Manso Neto fez um aumento de capital extra de 19.499.998,75 euros, tendo os investidores subscrito a totalidade desta opção, segundo o comunicado desta segunda-feira enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). No total, a empresa levantou cerca de 150 milhões de euros nesta operação, tendo o seu valor de mercado superado esta marca com as subidas nos primeiros dias a negociar em bolsa.Esta"Os 'Joint Global Coordinators', agindo em nome e por conta dos 'Managers', exerceram a 'Greenshoe Option' hoje, dia 26 de julho de 2021, resultando na emissão por parte da Greenvolt de 4.588.235 Ações adicionais,com um preço unitário de €4,25 por Ação (as "Novas Ações Opcionais")", pode ler-se na mesma nota.Acresentam que "nestes termos, a Greenvolt informa ainda que irá, nos próximos cinco dias úteis, deliberar o correspondente aumento de capital no valor de 19.499.998,75 euros, concretizado através da emissão das Novas Ações Opcionais, praticando adicionalmente todos os atos que se mostrem necessários para a efetivação do referido aumento".A 9 de julho, já a empresa tinhaA empresa estreou-se em bolsa no passado dia 15 de julho, dia em que