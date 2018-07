EDP Renováveis garantiu um contrato de venda de energia na Grécia . É o 16.º país para o grupo eléctrico português e o nono na Europa. António Mexia fala em "importante passo na estratégia de internacionalização" do grupo que está sob OPA.

O PSI-20 sobe 0,09% para 5.520,06 pontos, numa altura em que a maioria das congéneres europeias está a registar ganhos ligeiros.Na bolsa nacional é o grupo EDP, com a eléctrica a subir 0,15% para 3,435 euros e a EDP Renováveis a ganhar 0,44% para 9,03 euros, a contribuir para a subida. A subida recente da empresa liderada por João Manso Neto elevou-a para terceira maior cotada nacional , superando a Jerónimo Martins em valor de mercado.A marcar o final do dia de ontem esteve também o anúncio de que aJá o BCP está a apreciar 0,35% para 0,257 euros.A sustentar o índice está ainda a Jerónimo Martins, ao apreciar 0,41% para 12,295 euros, bem como a Sonae SGPS, que avança 0,30% para 0,997 euros, depois de ontem ao final do di ter sido noticiado que a Sonae Sierra Brasil está em negociações para uma fusão com a brasileira Aliansce Do lado oposto está a Galp Energia, ao perder 0,30% para 16,60 euros, assim como a Nos, que está a avançar 0,47% para 4,69 euros.(Notícia actualizada com mais informação)