Em Lisboa, a EDP Renováveis desvaloriza 0,34% para os 8,68 euros e a EDP desliza 0,48% para os 3,524 euros. Além do grupo EDP, a tendência negativa domina também cotadas como a Jerónimo Martins, que regista uma queda de 0,59% para os 12,64 euros, e ainda a Galp Energia que perde 0,08% para os 17,72 euros.



A Jerónimo Martins, a par da Nos, são as únicas cotadas nacionais que se mantêm na lista de favoritas do CaixaBank BPI Research, segundo informação divulgada esta quinta-feira. No entanto, também a operadora de telecomunicações perde terreno: desvaloriza 0,36% para os 4,952 euros. Acresce ainda a Sonae, que saiu desse lista, cujas acções deslizam 0,15% para os 97,1 cêntimos.



Em destaque pela positiva está o BCP que sobe 0,08% para os 26,52 cêntimos e ainda as duas cotadas do sector do papel, a Navigator e a Altri, que estão a negociar no verde. Já a Semapa está a perder quase 1%, mas só foram negociadas nove acções até ao momento.



(Notícia actualizada pela última vez às 8h18)

O PSI-20 desvaloriza 0,16% para os 5.602,23 pontos nesta sexta-feira, pressionado pelo grupo EDP e a Jerónimo Martins, assim como pela Sonae e a Nos. Há oito cotadas em queda, sete a subir e as restantes inalteradas.As bolsas asiáticas subiram, mas pouco. É uma pequena recuperação face a mais uma forte queda devido às tensões comerciais, no rescaldo da notícia de que Donald Trump poderá aumentar de 10% para 25% as tarifas aduaneiras à China. Isto numa sessão em que o Japão ultrapassou a China como o segundo maior mercado accionista do mundo Na Europa, os principais índices também negoceiam em alta. "O sector tecnológico deverá estar no centro das atenções, após o comportamento da Apple na sessão nova-iorquina", antecipam os analistas do BPI no diário de bolsa, referindo ainda que "os investidores aguardam pelo relatório do emprego nos EUA". O Stoxx 600 abriu a valorizar 0,3% para os 387,75 pontos.