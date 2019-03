Grupo EDP e Navigator dão quinta sessão ganhos à bolsa

A bolsa nacional arrancou o dia em alta, a beneficiar dos ganhos do grupo EDP e da Navigator, numa altura em que entre as principais congéneres europeias a tendência é de queda ligeira.

O PSI-20 está a subir 0,11% para 5.282,29 pontos, com 10 cotadas em alta, quatro em queda e quatro inalteradas. Entre os congéneres europeus o dia está a começar com perdas ligeiras, contrariando os ganhos da bolsa chinesa, que subiu para máximos de nove meses, a refletir os estímulos económicos anunciados pelo Governo.



Esta é a quinta sessão consecutiva de ganhos na bolsa nacional, o que corresponde ao maior ciclo de ganhos desde o início de janeiro.



Na praça nacional é o grupo EDP que mais impulsiona, com a elétrica a apreciar 0,22% para 3,229 euros, enquanto a EDP Renováveis cresce 0,71% para 8,46 euros.





A contribuir para a subida está também a Navigator, que aprecia 0,41% para 4,45 euros, bem como a Jerónimo Martins, que ganha 0,15% para 13,31 euros.





Do lado oposto está o BCP, ao perder 0,41% para 0,242 euros, bem como a Galp Energia, que recua 0,17% para 14,755 euros, num dia em que os preços do petróleo estão em queda. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a perder 0,62% para 65,45 dólares.