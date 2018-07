Grupo EDP e retalho pressionam bolsa nacional

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 desce 0,02% para 5.641,79 pontos, com oito cotadas em alta contra oito em queda e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos, com os investidores à espera que sejam divulgados os resultados do segundo trimestre do ano. O arranque da época de apresentação dos resultados será feito nos EUA, com os banco JPMorgan e Citi.

A contribuir para a descida da bolsa nacional está o grupo EDP e o sector do retalho, numa altira em que a EDP Renováveis perde 0,61% para 9,00 euros e a eléctrica liderada por António Mexia cede 0,06% para 3,49 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins cai 0,24% para 12,555 euros, enquanto a Sonae SGPS cede 0,10% para 1,021 euros.

Do lado oposto, e a travar maiores descidas, está o sector do papel e o BCP. O banco liderado por Nuno Amado está a subir 0,23% para 0,26 euros.

No sector do papel, a Altri sobe 0,80% para 8,80 euros e a Navigator, que anunciou ontem um acordo com o Governo moçambicano de reformulação do projecto de investimento no país, aprecia 0,20% para 5,08 euros. A empresa liderada por Diogo da Silveira revelou que, numa primeria fase, o investimento neste projecto deverá ascender a 220 milhões de euros.