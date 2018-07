A bolsa nacional e a Europa abrem com sentimento negativo. Por cá, o grupo EDP pesa no principal índice.

O gabinete europeu de estatística (Eurostat) divulga

o produto interno bruto (PIB), a evolução da taxa de desemprego e a inflação.

A travar maiores descidas estão a Galp e o BCP. O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,15% para os 26,63 cêntimos e a petrolífera avança 0,63% para os 17,50 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva segue assim em contraciclo com o petróleo, quando o barril de Brent, referência para a Europa, desce 0,35% para os 74,71 dólares.



No verde, destaque ainda para os CTT, que avançam 0,39% para os 3,064 euros no dia de apresentação dos resultados.

A bolsa nacional abriu no vermelho, a deslizar 0,19% para os 5.617,12 pontos. Há oito cotadas em queda, seis a subir e quatro inalteradas. Na Europa, a tendência é igualmente negativa. A influenciar o panorama internacional estão as declarações do governador do Banco do Japão, Koruda, que assegurou esta terça-feira a manutenção das taxas de juro a níveis "muito baixos" e durante "um longo período de tempo".Os investidores esperam ainda vários indicadores em relação à economia europeia.Por cá, as cotadas do grupo EDP alinham-se no vermelho com perdas de 0,69% para os 8,63 euros da EDP Renováveis e uma queda de 0,62% para os 3,511 euros da parte da EDP.