Guerra comercial deixa Wall Street à deriva

O Dow Jones desce 0,08% para 2.4097,44 pontos enquanto o Nasdaq sobe 0,01% para 7.445,789 pontos. O S&P500 avança 0,06% para 2701,38 pontos.





Apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter moderado o seu discurso sobre as imposições e restrições aos investimentos chineses, os investidores continuam receosos em relação a um escalar da tensão entre os EUA e a China. "Se a guerra comercial se tornar cada vez maior, o impacto vai ser muito forte", sublinha Pau Morilla-Giner, da London & Capital, em declarações à Reuters.