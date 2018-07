Guerra comercial EUA-China pesa em Wall Street

O Dow Jones segue a ceder 0,30% para 24.990,37 pontos e o índice tecnológico Nasdaq Composite recua 0,19%, a valer 7.840,40 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 perde 0,08% para se estabelecer nos 2.802,55 pontos.

Os receios de uma guerra comercial entre Washington e Pequim estão a pesar na tendência do outro lado do Atlântico esta sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a brandir a ameaça de elevar ainda mais as tarifas às importações de produtos chineses.

Em entrevista à CNBC, Trump admitiu impor taxas aduaneiras sobre o total dos bens comprados pelos EUA à China – que ascendeu a 505,5 mil milhões de dólares em 2017.



Com estas declarações do chefe da Casa Branca, ficaram em segundo plano os resultados trimestrais robustos de algumas cotadas norte-americanas, como a Microsoft. De qualquer das formas, estes resultados estão a ajudar a travar maiores perdas.

A Microsoft sobe 3,4% depois de os seus resultados do segundo trimestre terem superado as expectativas dos analistas, com o desempenho do seu segmento da "cloud" (armazenamento de dados na nuvem, através da Azure).

Por seu lado, a General Electric avança 0,10%, após ter reportado uma queda dos lucros trimestrais inferior ao que se esperava. As perdas deveram-se ao facto de a debilidade na energia eléctrica e renovável ter ofuscado os ganhos nas suas unidades de aviação, petróleo e gás natural, e saúde.

Já a Honeywell - que produz grande variedade de produtos de consumo, serviços de engenharia e sistemas aeroespaciais - sobe 2,7%, após anunciar um lucro trimestral acima das projecções e ter elevado as suas previsões para o resto do ano devido à expectativa de fortes vendas de peças para avião e serviços.