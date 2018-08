Guerra comercial volta a pesar em Wall Street

A entrada em vigor das novas tarifas sobre bens importados era já conhecida, mas os investidores voltaram a penalizar Wall Street, no dia em que se efectivaram as novas taxas.

O Dow Jones perdeu 0,30% para 25.656,98 pontos, o Nasdaq perdeu 0,13% para 7.878,46 pontos e o S&P500, que esta semana chegou a tocar em máximos históricos e que completou o maior ciclo de bull market da história, cedeu 0,17% para 2.856,98 pontos.

A contribuir para a queda das bolsas está a apreensão dos investidores em relação à guerra comercial, num dia em que entraram em vigor as novas tarifas sobre importações avaliadas em 16 mil milhões de dólares. Este pacote de novas tarifas foi anunciado pelos EUA, mas Pequim seguiu as mesmas regras e aplicou o mesmo montante e no mesmo dia.