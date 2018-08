Guerra das tarifas e queda das tecnológicas penalizam Wall Street

As bolsas norte-americanas negoceiam com sinal vermelho, numa altura em que se intensifica a disputa entre os Estados Unidos e a Turquia e em que as tecnológicas recuam, após os resultados da Tencent.

Os principais índices norte-americanos estão a negociar em queda esta quarta-feira, 15 de Agosto, acompanhando as perdas das bolsas europeias. A penalizar a negociação estão os receios em torno da crise na Turquia, a escalada da tensão comercial entre os Estados Unidos e os principais parceiros e ainda a queda das tecnológicas, depois dos resultados decepcionantes da chinesa Tencent.

Estes factores estão a anular o efeito positivo dos dados sobre as vendas a retalho nos Estados Unidos, que aumentaram mais do que era esperado. Segundo os números divulgados pelo Departamento do Comércio, as vendas no comércio a retalho cresceram 0,5% em Julho, face ao mês anterior, quando as estimativas dos economistas apontavam para uma subida de apenas 0,1%.