Guerra de “spreads” deixa juros da casa abaixo de 1%

Vários bancos avançaram, nas últimas semanas, com campanhas mais competitivas no crédito à habitação para atrair novos clientes, pressionando as taxas aplicadas nos novos contratos, que recuaram, em agosto, para um novo mínimo histórico.

