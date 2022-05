Guerra engorda comissões de “trading” da banca

Os maiores bancos a operarem no país ganharam mais com as comissões cobradas aos clientes ao longo do primeiro trimestre do ano. Num período de incerteza para os mercados financeiros, a gestão de ativos e investimentos fez crescer estas receitas.

