Kim Fournais: “Há muito risco no mercado e haverá uma megacorreção”

Os juros em mínimos históricos e a elevada liquidez nos mercados financeiros estão a aumentar o risco nos mercados. O alerta é feito pelo CEO do SaxoBank, Kim Fournais, numa entrevista conjunta com o parceiro Francisco Oliveira Fernandes, CEO do Banco Carregosa.

