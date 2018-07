Há três anos que o Nasdaq não perdia mais de 1% durante 3 dias seguidos

O sector tecnológico continua a ser o mais fustigado na negociação das bolsas norte-americanas, com o movimento de venda a colocar o Nasdaq no vermelho pela terceira sessão consecutiva.

Reuters

O Dow Jones fechou a ceder 0,56% para 25.307,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,57% para 2.802,60 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite foi o índice de Wall Street que mais terreno cedeu, ao perder 1,39% para 7.630,00.

Tratou-se da terceira sessão consecutiva do Nasdaq a perder mais de 1%, o que não acontecia desde Agosto de 2015.

Depois de na sexta-feira o Twitter, Intel e Facebook terem sido os títulos que mais pressionaram o sector, hoje foi a vez da Netflix e uma vez mais da rede social liderada por Mark Zuckerberg.

Os resultados trimestrais decepcionantes têm sido o motor desta "debandada" dos investidores no que diz respeito às tecnologias.

As acções do Facebook fecharam a cair 2,19% e as da Netflix recuaram 5,70%, acabando por arrastar as restantes FAANG: Apple, Amazon e Alphabet (dona da Google).

A Netflix entrou, com esta queda, em território de "bear market". O mercado urso ocorre quando um activo cai pelo menos 20% face ao último máximo.

A tomada de mais-valias no sector tecnológico acabou por se estender a outras indústrias, conduzindo assim os três principais índices norte-americanos para território negativo.

"Há muito dinheiro e especulação amontoados nas FAANG e agora o dinheiro está a sair", comentou à Reuters o principal analista de mercado da Phoenix Financial Services, Wayne Kaufman.

"É dinheiro que está a sair de apostas bolsistas muito concorridas, numa altura em que as pessoas também estão preocupadas com o ciclo de notícias sobre as eleições intercalares nos EUA e sobre as tarifas alfandegárias", sublinhou o mesmo analista.

Ainda pela negativa, destaque também para a Tyson Foods, que mergulhou mais de 7% depois de a empresa ter revisto em baixa as suas previsões para os lucros do ano, justificando-o com potenciais tarifas aduaneiras.

O sector da energia esteve entre os que ganharam terreno, se bem que ligeiramente, numa sessão em que as cotações do petróleo subiram devido às potenciais perturbações no fornecimento mundial.

Também o sector financeiro fechou no verde, numa altura em que os investidores esperam pelo anúncio da Fed sobre a sua política monetária. A reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana tem início amanhã.