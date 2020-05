A aposta no ouro, considerado um ativo de refúgio, tem ganhado força por parte dos maiores "hedge funds" do mundo, para fazer face a uma potencial desvalorização das principais divisas.

O ouro perdeu boa parte da sua força no "sell-off" dos mercados, e nem o seu caráter de refúgio foi suficiente para impedir a sua derrocada, uma vez que os investidores preferiram um outro ativo considerado seguro: o dólar dos Estados Unidos. Nessa altura, o ouro caiu de quase 1.700 dólares por onça para os 1.450 dólares, registados no dia 16 de março, antes do S&P 500 ter registado um mínimo de três anos.



O preço tem vindo a ser suportado peça crescente aposta em ETF's ("exchange traded funds"), que são um fundo de investimento negociado nem bolsa como se fosse uma ação, no primeiro trimestre deste ano, que levou a um total de 3.185 toneladas de ouro em março.



Num comunicado divulgado no mês passado, outro dos maiores "hedge funds" do mundo, a Elliott Management, disse mesmo que o ouro "era um dos ativos mais subvalorizados" disponíveis e que o seu preço justo se encontra muito acima do preço atual. O máximo histórico do ouro está fixado nos 1.900 dólares por onça, registados em 2011.



Outros investidores têm visto oportunidades em ações de cotadas ligadas ao metal precioso, como é o caso de David Neuhauser, diretor da Northbrook, que confessou ao FT ter aumentado a sua exposição a empresas de extração de ouro, antecipando-se à inflação ou e stagflação (quando uma contração económica acompanha altas taxas de inflação).

Alguns dos maiores "hedge funds" do mundo, como o Elliott Management ou o Caxton Associates, estão a reforçar as suas apostas no ouro, prevendo que a resposta dos governos e bancos centrais ao impacto do coronavírus retire valor do mercado cambial, sobretudo nas divisas mais relevantes. Este ano, o metal precioso valorizou 12%.Numa entrevista ao Financial Times,ouro é um bom investimento face à