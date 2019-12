Hedge funds têm maior retorno desde 2013 mas abaixo do mercado

Os hedge funds preparam-se para fechar o ano com maiores retornos desde 2013 mas, ainda assim, ficam atrás da generalidade do mercado.





Esta indústria ofereceu retornos de 8,5% no ano, os mais elevados em seis anos. Mas, lado a lado com outro tipo de investimentos, estes fundos de cobertura de risco ficam mal na fotografia. O índice nova-iorquino de referência S&P500 entregou ganhos de 29,1% aos investidores, enquanto o mercado norte-americano de obrigações, de acordo com o índice Bloomberg Barclays, deu um retorno de 14,5%.