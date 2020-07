Homens armados atacam bolsa do Paquistão

A bolsa de valores do Paquistão, na cidade de Carachi, foi alvo de um ataque por parte de homens armados. De acordo com a Reuters , citando fonte policial, este ataque já provocou várias vítimas mortais, incluindo os quatro atacantes.

"Um número desconhecido de atacantes está dentro ou ao redor da bolsa", disse uma fonte da polícia à agência de notícias France-Presse (AFP), refere a Lusa. "Por enquanto, os disparos pararam", disse, por outro lado, um quadro da instituição financeira à AFP.





A Reuters avança que o ataque provocou a morte de dois guardas e de um polícia antes de os quatro atacantes terem sido abatidos pelas forças policiais. Há também várias pessoas feridas.





A agência refere ainda que um grupo separatista da província de Baluchistão, no Paquistão, reivindicou o ataque num "post" do Twitter. No entanto, a Reuters diz não ter sido possível verificar a sua autenticidade.