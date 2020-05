Ibersol dispara quase 90% numa semana com reabertura de restaurantes

Pans

Na altura, a empresa referiu que "considerando a previsível evolução da atividade e a consequente deterioração da exploração, o Conselho de Administração por prudência decidiu não propor a distribuição de dividendos", que propõe a transferência dos lucros consolidados de 25 milhões de euros para reservas livres.

No ano passado a Ibersol tinha remunerado os acionistas com 3,4 milhões de euros, ou 10 cêntimos por ação.

Nesta altura a companhia tem já 166 restaurantes próprios em funcionamento, sendo 137 em Portugal e 20 em Espanha.



No início deste mês, a Ibersol anunciou que decidiu não remunerar os acionistas com pagamento de dividendos devido à "deterioração da exploração" da atividade da empresa, que continua com restaurantes fechados e vai renovar o processo de "lay off" com vários trabalhadores. Antes da reabertura gradual da economia, os restaurantes estavam a funcionar apenas com o serviço de "take-away".Hoje, as ações da empresa valorizaram um máximo de 9,22% para os 7,58 euros por ação, mas perderam alguma da força e seguem a cotar nos 7,20 euros. Ainda assim, seguem a negociar em máximos desde 9 de março deste ano.O Grupo Ibersol tem dois bancos de investimento que avaliam a prestação das suas ações. Um deles recomenda "Comprar" o título e o outro aconselha "Manter". O preço-alvo médio está nos 8,05 euros por ação, o que representa um retorno potencial de 9,7% face ao fecho da sessão das última sexta-feira.A empresa divulgou um aumento homólogo de 8,2% nos lucros referentes ao primeiro trimestre deste ano para os 27 milhões de euros.