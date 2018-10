IBM e Fed restritiva colocam Wall Street no vermelho

Reuters

As bolsas norte-americanas iniciaram no vermelho devido aos resultados da IBM, ainda recuperaram na altura em que as bolsas europeias estavam a fechar, mas voltaram a terreno negativo no fecho em reacção à divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal.

O Dow Jones caiu 0,36% para 25.706,68 pontos e o S&P500 caiu 0,03% para 2.809,21 pontos.

Esta sessão de quedas ligeiras aconteceu depois da forte recuperação da véspera, quando Wall Street reagiu em alta aos resultados apresentados por diversas cotadas, com destaque para o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.

Mas hoje as notícias da época de resultados não foram as melhores, o que fez inverter o sentimento dos investidores. Destaque pela negativa para a IBM, que apresentou resultados considerados desapontantes, com uma quebra das receitas superior àquilo que os analistas estimavam. A tecnológica fechou a cair 7,63% para 134,05 dólares.

Pela positiva destacou-se a Netflix, que disparou 5,28% para 364,70 dólares depois de ter conseguido mais do que triplicar os lucros no terceiro trimestre e surpreender o mercado ao conquistar 7 milhões de novos subscritores.

Mas foram as minutas da Fed que acabaram por determinar o rumo de Wall Street. O banco central pretende continuar a subir a taxa de juro de referência e iniciou já o debate sobre se deverá adoptar uma política monetária restritiva, o que implica colocar o preço do dinheiro acima do nível considerado neutral numa perspectiva de longo prazo (3%).

Este discurso é "consistente com a retórica da Fed de que vão continuar a subir os juros de forma gradual. Tem que acontecer muita coisa para a fed não subir os juros de novo em Dezembro", disse à Reuters West Chester, da Moodys.