IGCP avança com oferta de troca de dívida de longo prazo

Objectivo passa por comprar títulos de dívida com maturidade até 2021, em troca de obrigações com prazo mais longo.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira, 5 de Dezembro, uma oferta de troca de dívida.

O instituto liderado por Cristina Casalinho quer recomprar obrigações do Tesouro com maturidade em 2020 e 2021, oferecendo em troca obrigações do Tesouro com maturidades em 2023 e 2027.

Com esta operação, o IGCP conseguirá aumentar o prazo médio da dívida emitida no mercado, pois pretende comprar títulos de dívida com maturidade a dois e três anos, emitindo obrigações com maturidade de 5 e 9 anos.

As condições financeiras desta oferta e o volume envolvido não foram revelados.

Resumo da oferta do IGCP

IGCP compra:

ISIN: PTOTECOE0029– OT 4.80 15 Junho 2020

ISIN: PTOTEYOE0007– OT 3.85 15 Abril 2021

IGCP vende:

ISIN: PTOTEAOE0021– OT 4.95 25 Outubro 2023

ISIN: PTOTEUOE0019 – OT 4.125 14 Abril 2027



(notícia em actualização)