IGCP emite até 1.750 milhões na próxima semana

Miguel Baltazar/Negócios

O IGCP vai emitir até 1.750 milhões de euros na próxima semana através de bilhetes do Tesouro com maturidades de três e seis meses, anunciou o instinto que gere a dívida do Estado em comunicado.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 18 de Julho pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 18 de Janeiro de 2019 e 19 de Julho de 2019, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros", refere uma nota do IGCP.



No último leilão de bilhetes do Tesouro a 3 meses, Portugal financiou-se em 300 milhões de euros, com uma taxa de juro de -0,399%.

Na quarta-feira passada o IGCP realizou um duplo leilão de dívida de longo prazo (10 e 16 anos), tendo encaixado 950 milhões de euros.