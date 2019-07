IGCP emite até 4 mil milhões em bilhetes do Tesouro no terceiro trimestre  

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) atualizou esta quarta-feira o programa de financiamento deste ano com as linhas de atuação do terceiro trimestre.

Em dívida de curto prazo, o IGCP pretende realizar duplos leilões uma vez por mês. As maturidades oscilam entre 3 e 12 meses, sendo em que tendo em conta os máximos previstos em cada operação, poderá encaixar um total de 4 mil milhões de euros.



Portugal tem nos últimos meses conseguido emitir dívida de curto prazo com taxas negativas, sendo que no mercado secundário a yield dos títulos com maturidade abaixo de oito anos também têm sinal negativo.

Na dívida de longo prazo o instituto liderado por Cristina Casalinho revela apenas que "prevê emissões de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão". Não diz quantos leilões pretende realizar, nem os montantes a emitir.

Se mantiver a cadência deste ano e cumprir a tradição de não realizar leilões em agosto, o IGCP deverá emitir este mês e em setembro.

No primeiro semestre o IGCP já emitiu 9,75 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro, o que corresponde a 63% do total que pretende colocar no mercado este ano em dívida com maturidades acima de um ano (15,4 mil milhões de euros).