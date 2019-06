IGCP emite na próxima semana 1.250 milhões de euros em dívida de curto prazo

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou esta sexta-feira, 14 de junho, que vai realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) na próxima quarta-feira, 19 de junho, pelas 10:30.



O instituto liderado por Cristina Casalinho (na foto) vai realizar dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de setembro de 2019 e 15 de maio de 2020, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros, refere o comunicado.



Na última emissão de dívida de curto prazo, realizada a 15 de maio, Portugal financiou-se em 1,5 mil milhões de euros, num duplo leilão. As taxas de juro foram mais negativas do que nos leilões anteriores.





A agência que gere a dívida pública nesse dia realizou um leilão a doze meses, tendo vendido mil milhões de euros. A taxa de juro conseguida foi de -0,37%, contra -0,366% observados no último leilão comparável. A procura aumentou de 2,14 para 2,29 vezes, de acordo com os dados da Bloomberg.



O IGCP realizou ainda um segundo leilão, com dívida a seis meses, tendo captado 500 milhões de euros. A taxa de juro desceu de -0,393% para -0,396% e a procura aumentou para 2,62 vezes.



Nesta quarta-feira, 12 de junho, o IGCP concretizou um duplo leilão de dívida de longo prazo, marcado por novos mínimos históricos nos custos de financiamento, com a taxa de juro da emissão a 10 anos pela primeira vez abaixo de 1%.