IGCP quer continuar a fazer reembolsos antecipados ao FMI

A presidente da agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) considera que, ainda que já tenha sido paga a tranche mais cara do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional ( FMI), compensa continuar a pagar antecipadamente ao Fundo. Segundo Cristina Casalinho, além dos reembolsos, a estratégia do IGCP continua a ser estender maturidades, mas dentro do razoável.



Portugal já pagou mais de 80% do empréstimo ao FMI e a sua intenção é de continuar a reembolsar o Fundo. A falar no Parlamento esta quarta-feira, Cristina Casalinho adiantou que "compensa continuar a reembolsar o FMI", na medida em que "continua a ser mais caro do que emitir em maturidades idênticas".



Nesse sentido, a presidente do IGCP adiantou que "a proposta técnica que o IGCP submeteu à tutela é de iniciar negociações com os Estados-membros no sentido de autorizar nova amortização", prosseguindo assim a estratégia de reembolsos ao FMI. "Ainda há uma poupança óbvia (com os reembolsos) e mais barata, do que comprar OT em 2019 ou 2020", acrescentou.



Ainda assim, paga a tranche mais cara do empréstimo, de agora em diante a poupança com o pagamento de juros através dos pagamentos antecipados será menor. O Estado português poupou 1,1 mil milhões de euros em juros, com os reembolsos realizados até agora.





Maturidades mais longas e custos menores