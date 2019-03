O IGCP vai realizar um duplo leilão na próxima semana. O objetivo é emitir até 1.250 milhões de euros em obrigações do Tesouro, de acordo com o comunicado emitido esta sexta-feira, 8 de março."O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de março pelas 10:30 horas dois leilões de OT com maturidade em 21 de julho de 2026 e 15 de junho de 2029, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros", revela o comunicado.