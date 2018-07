IGCP vai emitir dívida a 10 e 16 anos

Bruno Simão

A agência que gere a dívida pública nacional vai voltar ao mercado para realizar emissões de longo prazo. A emissão, através de um duplo leilão, está agendada para a próxima quarta-feira, 11 de Julho. E prevê captar até 1.000 milhões de euros.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 11 de Julho pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 17 de Outubro de 2028 e 18 de Abril de 2034, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros", revela numa nota enviada às redacções.

A última vez que o IGCP realizou um leilão a 10 anos foi em Junho, tendo colocado 588 milhões de euros, com uma taxa de juro de 1,919%. Esta foi a taxa mais elevada desde Fevereiro e representou a primeira subida desde Janeiro.

A emissão realizada em Junho foi afectada por questões políticas externas, mais concretamente em Itália. O leilão, realizado a 13 de Junho, foi a primeira operação de Portugal desde que a crise política assolou Itália, ainda em Maio. Entretanto a situação resolveu-se e os mercados voltaram à normalidade.

Ainda assim, o contexto tem afectado a negociação dos juros no mercado secundário. Esta semana, por exemplo, a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) suba o preço do dinheiro em Setembro de 2019, em vez de ser apenas em Dezembro, acabou por ditar a subida dos juros associados à dívida dos países europeus.

E nas semanas anteriores, a guerra comercial entre os EUA e a Europa e a China e a instabilidade política que assolou a Alemanha também condicionaram a negociação de dívida.



(Notícia actualizada com mais informação)