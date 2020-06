IGCP vai emitir mais 14 mil milhões em OT este ano com sindicada no terceiro trimestre

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) estima que terá de emitir mais 14 mil milhões de euros este ano em títulos de dívida de longo prazo para fazer face ao aumento das necessidades de financiamento do Estado, decorrentes das alterações induzidas pelo Orçamento Suplementar.

Os novos valores constam no programa de financiamento para o terceiro trimestre, que foi publicado hoje pelo IGCP, que na prática reflete os valores que o governo inscreveu no Orçamento Suplementar, onde as necessidades de financiamento líquidas do Estado aumentam 10,7 mil milhões de euros face à projeção inicial para 20,3 mil milhões de euros.

Em obrigações do Tesouro (OT, dívida de longo prazo), liquidas de trocas, serão emitidos 29,3 mil milhões de euros este ano. Até ao final de maio já tinham sido colocados 15,4 mil milhões de euros, pelo que até ao final do ano o IGCP prevê emitir mais 14 mil milhões de euros.

No que diz respeito ao terceiro trimestre o IGCP prevê emissões de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.250 a 1.500 milhões de euros por leilão.

Este ano o IGCP já realizou duas emissões sindicadas, pelo que a próxima poderá acontecer já em julho ou depois em setembro (agosto é geralmente um mês em que não há emissões).

O valor que Portugal vai colocar nos mercados este ano é substancialmente superior ao registado em 2019, 2018 e 2017 (sempre abaixo de 17 mil milhões de euros).





Tal como já tinha sido anunciado no Orçamento Suplementar, o financiamento líquido através da emissão de Bilhetes de Tesouro (BT) registará um incremento de 3,2 mil milhões de euros, que compara com uma variação liquida projetada inicialmente de 1,3 mil milhões de euros.