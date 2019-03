IMF – Cad pressionado por previsões do Banco do Canadá

Eur/Cad avançou para máximos de seis semanas acima dos $1.52



O Eur/Cad atingiu na passada quarta-feira máximos de seis semanas nos C$1.5222, após o Banco do Canadá ter anunciado que espera que a economia do país registe um crescimento mais fraco no primeiro semestre deste ano do que o estimado em janeiro. A instituição manteve a taxa de juro de referência inalterada nos 1.75% como previsto, tendo indicado que há uma "incerteza crescente" relativamente ao timing de futuras subidas de taxas. Entretanto, o câmbio corrigiu em baixa da valorização ocorrida no dia 6 de março



A nível técnico, o par quebrou em alta a média móvel de 200 períodos, no gráfico diário, tendo, contudo, falhado o teste à resistência dos $1.5220. O MACD dá um sinal aberto de compra, pelo que poderemos presenciar novo teste à barreira mencionada. Caso seja derrubada, poderá ocorrer um rally até perto da barreira dos $1.23.



Eur/Usd alcança mínimos de junho de 2017 após comentários de Draghi.



A última semana foi marcada pela divulgação das minutas do BCE e pelos comentários dovish de Draghi que levaram o Eur/Usd a testar valores não vistos desde junho de 2017. As minutas do BCE revelaram que a subida de taxas de juro poderá ser adiada pelo menos até ao final de 2019. Adicionalmente, Draghi trouxe algumas informações um pouco mais pessimistas, alertando que o crescimento no curto-prazo é pior do que se previa, tendo revisto em baixa o crescimento e a inflação na Zona Euro para 2019 e 2020. Nos EUA, o relatório do emprego foi divulgado e demonstrou que a criação de emprego foi bastante abaixo do esperado, aumentando os receios sobre o abrandamento da economia norte-americana, o que impulsionou ligeiramente o Eur/Usd.



Tecnicamente, o par quebrou o suporte dos $1.1260 e acabou por testar o limite inferior do canal descendente – mínimos de junho de 2017. Espera-se que o Eur/Usd ressalte em alta dos atuais valores, à medida que negoceia oversold, libertando assim alguma pressão bearish e recuperando para níveis mais próximos dos $1.1250.





Crude robusto face ao corte nas perspetivas de crescimento económico



Os preços do petróleo seguem a consolidar entre os $55-$58. Apesar da matéria-prima ter vindo a ser pressionada pelos constantes sinais de abrandamento da economia mundial, pelo aumento dos inventários e pelas perspetivas de produção de dois dos maiores produtores americanos, os cortes por parte da OPEP e as sanções ao Irão e à Venezuela têm vindo a oferecer algum suporte. Após a OCDE ter revisto em baixa as perspetivas de crescimento económico mundial, esta semana foi a vez do BCE fazer o mesmo para a Zona Euro.



Tecnicamente, a atual consolidação poderá ser um sinal positivo para a matéria-prima. O crude poderá estar a libertar alguma pressão bullish, devendo ganhar mais terreno nos próximos períodos e podendo testar os $59.50 em breve.



Ouro recupera de mínimos de mais de cinco semanas



O ouro recuperou de mínimos de mais de cinco semanas, atingidos no início do mês de março, perto dos $1280. A commodity quebrou de forma muito ligeira a barreira psicológica dos $1300, após serem divulgados os dados do relatório do emprego, nomeadamente os non-farm payrolls, que saíram bem abaixo do previsto. Tal facto pressionou o dólar e o sentimento de risco, tendo também tornado mais evidente uma perspetiva menos positiva para a economia mundial.



A nível técnico, o ouro quebrou a média móvel de 50 períodos em baixa, assim como o suporte dos $1300. O MACD dá um sinal aberto de venda, pelo que será expectável que a cotação do metal precioso venha a testar o suporte dos $1275. Contudo, as médias móveis parecem estar a aproximarem-se de forma ligeira no MACD, pelo que há que ter em conta uma possível inversão de tendência no curto prazo.





