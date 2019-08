IMF – Coroa norueguesa alcança mínimos de dezembro de 2008

Coroa norueguesa continua a recuar, mesmo com banco central hawkish



A coroa norueguesa surpreendentemente continua a perder terreno face ao euro, tendo alcançado mínimos de dezembro de 2008, com o Eur/Nok a alcançar níveis acima dos 10 noks. Apesar de o Norges Bank estar a contrariar a tendência global dos bancos centrais, sendo dos poucos que mantém uma perspetiva hawkish, tendo subido as taxas de juro este verão e mantendo a perspetiva de futuras subidas ainda para este ano. Contudo, tendo em conta a alta exposição que a economia norueguesa tem face às tensões EUA-China e à queda dos preços do petróleo, que representa 20% do PIB norueguês, o mercado tem vindo a vender coroas.



Tecnicamente, o Eur/Nok subiu quase 6% no último mês entrando num ponto de overbought levando o par a consolidar os ganhos. O MACD aponta para uma inversão de tendência podendo isto querer dizer que o Eur/Nok irá quebrar em baixa os 9.80-90 coroas norueguesas.



Fortes vendas a retalho nos EUA levam Eur/Usd abaixo dos $1.11



O Eur/Usd ainda consolidou em torno dos $1.12, mas a meio da última semana acabou por quebrar o intervalo de lateralização em que seguia inserido e recuou abaixo dos $1.11. O forte crescimento das vendas a retalho nos EUA, acima do esperado (0.7% vs 0.3% m/m julho), levaram a um maior otimismo, fazendo com que o mercado descontasse uma menor probabilidade de corte de taxas por parte da Fed em setembro, impulsionando o dólar. Adicionalmente, Olli Rehn afirmou que o BCE necessita de implementar um pacote de estímulos significativo, levando a uma queda dos yields na Zona Euro.



Tecnicamente, o Eur/Usd quebrou a linha de tendência descendente a consolidar, mas mostrou alguma vulnerabilidade acima deste limite e voltou a recuar renovando mínimos de duas semanas. Tecnicamente, o MACD aponta para uma perspetiva bearish, mas o estocástico indica que o par ainda poderá corrigir em alta antes de dar seguimento às quedas.



Crude falha teste ao limite superior do canal descendente



Os preços de petróleo conseguiram subir aos $57, mas rapidamente encontraram resistência e acabaram por recuar. Os preços do petróleo foram impulsionados no início da semana pela diminuição das tensões comerciais EUA-China (chegando a subir em torno de 4-5%), mas os fracos dados da China, que aumentaram os receios de abrandamento, junto com o aumento da produção norte-americana, levou o ouro negro a ser pressionado. No entanto, as expectativas de cortes da OPEP junto com as sanções à Venezuela e ao Irão sustentaram o crude.



Tecnicamente, o crude após testar o limite superior do canal ascendentes e os 50% de retração de fibonacci, acabou por recuar, encontrando suporte nos $53.50. O petróleo poderá vir a testar o limite superior canal na eventualidade de uma quebra em alta dos $55.60. No entanto, no médio-prazo a perspetiva permanece bearish.



Ouro continua a renovar máximos de mais de seis anos



O mercado tem vindo a refugiar-se no metal precioso, à medida que os receios sobre o abrandamento da economia global começam a aumentar. Os sinais e atual cenário começam a ser evidentes, inversão da curva de rendimentos norte-americana – algo que tem vindo a preceder todas as crises das últimas décadas – fracos dados na China da produção industrial, as vendas a retalho, contração da economia alemã, turbulências nos emergentes, incertezas sobre o Brexit, tensões comerciais que aparentam não ter fim, mercado a apostar em obrigações, iene e franco suíço. Tudo aponta para uma perspetiva de recessão/abrandamento significativo e o mercado como sempre continuará a comprar ouro enquanto os riscos se mantiverem.



Tecnicamente, o ouro continua a seguir com uma perspetiva bullish, acompanhado por níveis oversold, indicando que deverá corrigir em baixa à medida que sobe, libertando alguma pressão de compra.



