Yuan tem vindo a ser pressionado pelos aumentos dos conflitos comerciais

Eur/Usd volta a definir máximo relativo menor

Crude recua e sai da zona overbought

Ouro testa novamente zona dos $1240

Xu Zhong afirmou que a política fiscal da China tem "amplo espaço" para sustentar a economia. O objetivo do déficit orçamentário da China de 2,6% (2018) indica uma política fiscal contracionista e o déficit real deverá ser maior do que os 3% do ano passado de acordo com People’s Bank of China. O excedente comercial da China em relação aos Estados Unidos aumentou e atingiu máximos, em junho, com as exportações a crescer a um ritmo sólido, algo que poderá despoletar uma disputa comercial ainda maior com Washington. Os analistas preveem uma balança comercial desfavorável para a China, nos próximos meses, à medida que as tarifas começam a influenciar os produtos exportados.Numa perspetiva técnica, em meados de junho de 2016, o Eur/Cny deu sinais de possibilidade de um duplo fundo, o qual acabou por se comprovar e elevar o par a níveis próximos dos 7.85 yuans. O MACD permanece com sinal de compra, mas poderá estar prestes a ver as suas médias móveis a convergir, à medida que o par negoceia em overbought e próximo de níveis de resistência de grande relevância. Apesar de a tendência no curto-prazo permanecer ascendente, a possibilidade de uma correção em baixa é cada vez maior.O governador do BCE, Draghi, reforçou na última semana que as barreiras comerciais permanecem como o principal risco para economia europeia e que cabe à UE "liderar e dar o exemplo", apoiando a abertura da economia. A Comissão Europeia cortou a previsão de crescimento na Zona Euro de 2.3% para 2.1%, culpabilizando os crescentes conflitos comerciais. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaçou impor novas tarifas a importações chinesas, em setembro, no valor de 200 mil milhões de dólares.Tecnicamente, o Eur/Usd chegou a negociar acima do limite superior do triângulo descendente – formação que indica continuidade da tendência –, mas acabou por recuar novamente, comprovando a recente fragilidade em níveis acima dos $1.1700. O par tem vindo a registar máximos relativos cada vez menores, demonstrando uma compressão do preço, indicando que a tendência poderá se definir melhor brevemente.Os preços do crude continuam pressionados pela guerra comercial, tendo desvalorizado em torno de 5% na última semana. Há rumores de que possa haver novas sanções, por parte do Donald Trump sobre o Irão, sendo que o mesmo voltou a reiterar a intenção de cortar para zero as exportações de petróleo do Irão, o que por consequência obrigará países como a Arábia Saudita a aumentar a produção. A China também pressionou a matéria em baixa, tendo as suas importações de petróleo recuado em junho, sendo este o segundo recuo consecutivo.Tecnicamente, o MACD, após a queda registada na quarta-feira reverteu o sinal, tendo as suas médias móveis convergido e iniciado um sinal de venda. Já era expectável uma correção em baixa do crude, tendo em conta que ele negociava em overbought desde finais de junho. O suporte fixa-se na zona dos $69 e na linha de tendência ascendente.O preço do ouro tem vindo a cair testando os $1240, pressionado pelos ganhos do dólar face ao iene, devido à nova escalada da guerra comercial. O metal precioso continua a não ser visto pelos investidores como um ativo seguro, nos recentes momentos mais conturbados, sendo que os investidores olham para as obrigações do tesouro dos EUA como opção.Numa perspetiva técnica, a commodity permanece em queda, negociando abaixo da média móvel de 20 dias e mantendo-se no canal ascendente iniciado em meados de abril. O MACD mantém uma ligeira perspetiva de venda, a qual tem vindo a desvanecer. A matéria deverá permanecer em queda, mas é necessário cautela como irá reagir à zona dos $1240 (retração 100% de fibonacci).