IMF – Eur/Gbp já testa os £0.9300

A libra continua a renovar máximos face ao euro com incertezas do Brexit



A libra continua a ser pressionada com a temática do Brexit e as suas consequências. Algumas já começam a ser visíveis, após ter sido divulgado uma contração no PIB britânico no segundo trimestre (-0.2% q/q), quando se previa apenas uma estagnação. Adicionalmente, desde o mercado imobiliário à produção industrial vê-se sinais de abrandamento. As incertezas sobre o futuro divórcio do Reino Unido-UE têm vindo a pressionar o investimento e o consumo. No entanto, os recentes relatos só têm piorado o panorama. Já existem noticias de que Johnson está a planear eleições dias antes de 31 de outubro, na eventualidade de os deputados tentarem derrubar o governo. O Eur/Gbp renovou na última semana máximos de dois anos próximo dos £0.9300.



Tecnicamente, o Eur/Gbp continua a demonstrar uma enorme pressão de compra, que só poderá ser moderada caso haja uma correção em baixa, sendo o atual nível bastante propício a que isso aconteça. No entanto, a perspetiva bullish mantém-se, para já, sobre o par.





Eur/Usd mantém-se estável nos $1.12, para já.



O Eur/Usd manteve-se estável a semana toda, negociando em torno dos $1.12, algo normal dada a menor liquidez no mês de agosto. Na última semana, não foi verificada grande volatilidade, devido em grande parte pela escassez de dados relevantes, mas também pelo suporte/impulso equilibrado que os recentes acontecimentos vão dando. Por um lado, a instabilidade política na Itália e a possibilidade de eleições antecipadas pesam sobre o par, por outro, as notícias de que a Alemanha irá emitir nova dívida para suportar as proteções climáticas parece ter dado algum impulso ao euro, apesar da especulação que a própria economia deverá ter entrado em contração no segundo trimestre.



Tecnicamente, o Eur/Usd quebrou em alta a linha descendente. O MACD e o Momentum apontam para a continuidade da recuperação do par, à medida que o próprio encontra suporte nos 38.2% de retração de fibonacci.





Petróleo encerra em queda pela segunda semana consecutiva



Os preços do petróleo voltaram a encerrar a semana com perdas, chegando a atingir mínimos de janeiro. Estas foram causadas pelos receios de abrandamento económico e o escalar das tensões comerciais. Pressão adicional foi criada após a IEA ter revelado que os inventários de crude dos EUA aumentaram 2.4 milhões bdp, na semana até 2 de agosto – esperava-se uma queda de 2.8 milhões bdp. É também de destacar que a IEA revelou que a guerra comercial levou a procura de petróleo a registar o crescimento mais lento desde a crise financeira de 2008. A limitar as perdas estiveram as tensões no Médio Oriente, as expetativas de um corte de produção por parte da OPEP e o aumento dos inventários de petróleo europeus.



Tecnicamente, o ouro negro deu seguimento ao movimento de queda, tendo atingido mínimos de janeiro em torno dos $50.6 onde encontrou suporte e ressaltou. A matéria-prima conseguiu recuperar de partes das perdas no final da semana, tendo quebrado em alta os $53.72 (23.6% de retração de fibonacci). O MACD aparenta estar a inverter o sinal de compra, existindo assim a possibilidade de o crude vir a testar os $55.6.





Receios do mercado leva a rally do ouro para os $1500



O ouro alcançou os $1500/onça, algo não visto nos últimos seis anos. A subida do metal preciso é justificada pelas recentes turbulências no mercado; A guerra comercial que parece não ter fim, sendo acompanhado por novas tensões; As incertezas sobre o Brexit, sendo cada vez mais descontada a possibilidade de haver um divórcio sem acordo; O abrandamento global e os crescentes sinais de uma possível recessão por diversos países, incluindo os EUA; As agitações nos mercados emergentes, acompanhados com cortes de taxas. Tudo começa a apontar para um lado e o mercado começa a refugiar-se aos poucos, prevendo-se que caso os receios se intensifiquem o preço do ouro possa mesmo alcançar os $1580 no curto-prazo.



Tecnicamente, o ouro segue a consolidar após o rally até aos $1500, saindo de oversold. No entanto, as perspetivas continuam positivas para o metal que ainda tem terreno para subir aos $1550 no curtíssimo-prazo.





