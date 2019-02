IMF – Eur/Gbp negoceia em máximos de mais de três semanas

Libra recuou após Theresa May ver a sua declaração chumbada no Parlamento



A primeira-ministra britânica voltou a ser mais uma vez derrotada na Câmara dos Comuns após a sua declaração, que apoiava a abordagem para sair da UE expressa a 29 de janeiro, ter sido chumbada por 303 votos contra e 258 a favor. A libra acabou por recuar para mínimos de mais de três semanas face ao euro. Vlieghe (BoE) afirmou que a instituição poderá subir taxas apenas uma vez por ano, atendendo ao enfraquecimento da economia britânica e mundial. A inflação no Reino Unido em janeiro recuou mais que o previsto (-0.8% vs -0.7% esperado). A inflação homóloga abrandou para mínimos de dois anos nos 1.8% face aos 1.9% previstos, abaixo do objetivo do Banco de Inglaterra. Mark Carney (BoE) afirmou que o Reino Unido não deverá deixar-se iludir quanto ao provável choque que a economia poderá sofrer no caso de um Brexit desordenado. O par quebrou em alta a linha descendente de curto prazo,





A nível técnico, o MACD mantém o sinal de compra, pelo que o par tem agora um espaço bastante amplo para uma possível valorização, dado que a próxima resistência de referência se situa apenas nos £0.8950. No entanto, o câmbio terá primeiro de derrubar a média móvel de 200 períodos para conseguir atingir a barreira mencionada.







Vendas a retalho nos EUA afundam 1.2%; Alemanha escapa a recessão



As vendas a retalho nos EUA recuaram 1.2%, mas levantaram uma dose de ceticismo. O Índice Redbook – regista crescimento de venda semanalmente – cresceu todas as semanas em dezembro, os consumidores têm vindo a alterar o padrão de consumo natalício para o mês de novembro e a paralisação do governo federal poderá ter levado a um atraso na recolha de informação que levará à incorporação de algumas vendas apenas em janeiro. Na Zona Euro, a Alemanha escapou a uma recessão técnica ao estagnar no quarto trimestre de 2018.



Tecnicamente, o par quebrou e afastou o canal ascendente em que seguia e poderá estar a definir uma nova tendência de baixa. Contudo, tal ainda não foi comprovado e necessita de romper os $1.12 para confirmar. Nos próximos períodos, prevê-se um ressalto em alta nos atuais níveis, podendo testar a zona de resistência entre os $1.1350-$1.1440.







Crude volta a testar a zona de resistência dos $55.40



Os preços de petróleo aproximam-se de máximos do ano, à medida que decorre a batalha entre os receios de abrandamento da economia e os cortes da OPEP. O petróleo continua a recuperar terreno, após a queda na última semana, pouco a pouco, suportado pela melhoria dos fundamentos quer do lado da oferta quer da procura. A produção da OPEP recuou 800.000 bpd em janeiro e, segundo a IEA, a oferta de petróleo caiu 1.4 milhões de bpd no mesmo mês. As importações de petróleo da China em janeiro subiram em torno de 5% para os 10 milhões de bpd.



Tecnicamente, tal como mencionado na última edição o par ressaltou e voltou para níveis próximos dos $55.30. A perspetiva bullish sobre a matéria-prima mantém-se, mas é necessária uma quebra dos 38.2% de retração fibonacci para confirmar o viés ascendente do ouro negro.







Ouro em máximos de duas semanas após dados fracos no retalho



O ouro atingiu na semana passada máximos de duas semanas, após os dados desapontantes relativos às vendas a retalho nos EUA, juntamente com os receios em torno de um abrandamento da economia mundial e de uma diminuição das possibilidades de uma subida de taxas de juro por parte de Fed.



A nível técnico, o MACD mantém o sinal de venda pelo que a commodity deverá testar novamente a linha de tendência ascendente de médio prazo. No entanto, as médias móveis do referido indicador aproximaram-se ligeiramente, podendo levar a uma inversão do sinal de venda do MACD e impulsionar o metal precioso até à resistência dos $1326.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.