Eur/Jpy falha teste aos 133 ienes e caiu para mínimos da semana

Cenário político italiano e hawkish Fed arrastam o Eur/Usd.

Incerteza do impacto das sanções ao Irão impulsionam Crude

Ouro perto do pior registo mensal dos últimos 20 anos

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

O iene recuperou terreno face ao euro para máximos de uma semana, após ter registado uma queda anteriormente para mínimos de cinco meses. As ações da bolsa de Tóquio atingiram na passada sexta-feira máximos de 27 anos, tendo o investimento estrangeiro em ações atingido máximos de 2014. Donald Trump e Shinzo Abe concordaram em iniciar conversações relativamente ao comércio entre ambos os países. O Governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, alertou para os possíveis danos que as recentes ações protecionistas poderão ter sobre a economia, reiterando que a economia nipónica continua a desfrutar de uma expansão moderada, apontando para uma recuperação. Este afirmou também que o novo compromisso do BoJ em manter as taxas muito baixas por um "período prolongado" não significa que estas sejam mantidas permanentemente próximas de zero, relembrando o mercado que o banco central poderá subir as taxas, caso a inflação acelere.Tecnicamente, o Eur/Jpy atingiu máximos de cinco meses acima dos 133 ienes, após ultrapassar a média móvel dos 200 dias e a zona dos 132, tendo encontrado alguma resistência perto desse nível. O par deverá continuar com dificuldades em derrubar a referida barreira, uma vez que o RSI de 14 períodos se encontra em níveis overbought, apesar do MACD continuar a apontar para uma valorização do iene.A Fed anunciou a subida das taxas de juro em 0.25% para o intervalo dos 2%-2.25%, como era esperado, e subiu as estimativas de crescimento para 2018 de 2.8% para 3.1%. A perspetiva hawkish nos comentários da Fed juntamente com o atual cenário político na Itália e uma inflação core na Zona Euro abaixo do previsto em setembro, levou o Eur/Usd a testar os $1.1570 (mínimos de mais de duas semanas). Na Itália, a meta para o défice orçamental para os próximos fixou-se acima do esperado nos 2.4%, três vezes acima da meta estabelecida pelo governo anterior.Tecnicamente, o par poderá estar perante uma falsa quebra da neckline da formação head and shoulders, sendo necessário a aguardar de modo a verificar se o par ressalta nos $1.1550-$1.1600 e dá continuidade à subida registada desde meados de agosto.Os preços do petróleo continuam a subir devido à incerteza face ao impacto das sanções ao Irão. No entanto, ontem foram publicadas notícias de que a Arábia Saudita estava a considerar aumentar a produção em 550.000 bpd caso a produção atual não seja suficiente para fazer face ao consumo. No entanto, os dados da EIA mostram uma subida dos inventários de 1,85 milhões de barris durante a semana passada. A produção de petróleo atingiu um máximo histórico de 11,1 milhões de bpd, depois de várias semanas de estagnação.Tecnicamente, o MACD no gráfico diário continua a apontar para uma subida do Crude, devendo o mesmo seguir o canal de tendência ascendente de curto-prazo e quebrar a resistência dos $72.50.A cotação do ouro atingiu mínimos de seis semanas na passada sexta-feira, numa altura em que o dólar ganha força fruto dos dados económicos consistentes e com as intenções da Fed em continuar a subir as taxas de juro de forma gradual, colocando o metal precioso perto de registar a pior queda mensal desde janeiro de 1997.A nível técnico, o ouro quebrou em baixa o intervalo de consolidação dos $1191 - $1214, ressaltando no suporte dos $1180. Com o cruzamento das médias móveis no MACD, o indicador dá agora um sinal de venda, pelo que será provável um novo teste aos $1180. Contudo, com o RSI de 14 períodos próximo de níveis oversold, poderá levar o ouro a ressaltar novamente na referida barreira.