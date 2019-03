IMF – Iene em máximos de janeiro face ao euro.

Iene sofreu uma valorização acentuada apesar dos dados macroeconómicos fracos no Japão



O Eur/Jpy registou no final da tarde da passada sexta-feira uma queda para mínimos de meados de janeiro deste ano. A inflação no consumidor no Japão saiu abaixo do previsto em janeiro (0.2% vs 0.3% y/y), após os custos da gasolina terem caído pela primeira vez em mais de dois anos, mantendo o banco sob pressão para manter ou mesmo aumentar os estímulos, de modo a acelerar o crescimento dos preços. Estes dados intensificam os sinais de que as tensões comerciais entre EUA-China e o abrandamento da procura global estão a prejudicar a expansão económica e o sentimento das empresas do Japão.



A nível técnico, o câmbio quebrou o suporte dos 124.25 ienes. O MACD dá um sinal de venda, pelo que poderá ser possível testemunharmos um teste do par ao suporte dos 123.40. Contudo, o RSI de 14 períodos em níveis oversold deverá evitar uma queda mais ampla do Eur/Jpy.



Eur/Usd impulsionado pela Fed recua após divulgação dos PMIs



A Fed manteve as taxas de juro no intervalo entre os 2.25%-2.50%, tal como era esperado. A instituição de a entender que não irá subir mais taxas durante 2019, indicando que terá uma abordagem paciente face a futuros ajustes. Adicionalmente, a Fed irá antecipar o fim da redução da balança para setembro, que antes estava prevista para dezembro. Na Europa, o PMI Compósito (Markit) da Alemanha caiu para 51.5, o valor mais baixo desde junho de 2013. O estudo da Markit aponta para que o setor industrial tenha recuado pelo terceiro mês consecutivo, aumentando os receios de que as disputas comerciais, ainda por resolver, estão a agravar o abrandamento da maior economia da Europa.



Tecnicamente, o Eur/Usd quebrou em alta o limite superior e alcançou máximos de mês e meio. Contudo, mostrou alguma fragilidade, à medida que negociava em overbought e acabou por recuar, testando os $1.1290 – mínimos de uma semana. O par segue com uma perspetiva mais bearish e o próximo suporte no curtíssimo-prazo fixa-se nos $1.1260.





Cortes da OPEP e sanções à Venezuela e ao Irão suportam o petróleo.



Os preços do petróleo voltaram a subir esta semana, suportados pelos cortes da OPEP e da Rússia e pelas sanções à Venezuela e ao Irão. Contudo, sinais de desaceleração da economia mundial continuam a pressionar avanços mais amplos. A produção da OPEP recuou, em fevereiro, para 30,7 milhões bpd, uma queda de 2 milhões bpd face aos máximos de 2018.



Tecnicamente, a matéria-prima ganhou terreno e acabou por renovar máximos de novembro de 2018, estando a testar os $59.50. Não se espera que este nível ofereça grande resistência. No entanto, o crude poderá corrigir em baixa antes de quebrar e afastar os 50% de retração fibonacci.





Ouro atingiu máximos de três semanas acima dos $1320



O ouro viu a sua cotação atingir máximos de três semanas acima dos $1320 na passada quinta-feira, tendo posteriormente recuado de forma ligeira. A commodity beneficiou do facto de a Fed ter indicado que não deverão ocorrer subidas de taxas de juros adicionais ao longo do presente ano.



Tecnicamente, o metal precioso acabou por quebrar em alta a média móvel de 21 períodos, negociando nesta altura dentro dos limites do canal ascendente de curto prazo. O MACD dá um sinal de compra, pelo que o par poderá a vir testar a resistência dos $132. Caso haja uma quebra efetiva dessa zona, poderemos vir a presenciar um rally até aos $1355.







