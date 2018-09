Desfecho da reunião com líderes da UE e discurso de Theresa May fez libra recuar

Eur/Usd testa os $1.18 e negoceia em máximos de três meses.

Comentários da Arábia Saudita impulsionam o Crude

Ouro em consolidação em semana de imposição de tarifas por parte de EUA e China

A primeira-ministra britânica afirmou na passada sexta-feira que a UE terá de surgir com uma alternativa às suas propostas para o Brexit, tendo também indicado que as conversações chegaram a um impasse após os líderes europeus terem-nas rejeitado sem apresentarem uma explicação para tal. May afirmou que "não é aceitável rejeitar simplesmente as propostas do outro lado sem uma explicação detalhada e sem contrapropostas". A líder britânica defendeu que não pode concordar com um acordo que dá um tratamento diferenciado à Irlanda do Norte face ao resto do Reino Unido. A UE insiste que não aceita uma fronteira "rígida" entre ambas as Irlandas, pretendendo que a Irlanda do Norte se mantenha na união aduaneira do bloco ou então que seja estabelecida uma fronteira no Mar da Irlanda caso não se consiga encontrar outra alternativa. A libra, que já perdia cerca de 75 pips desde o início do dia, acabou por recuar adicionalmente outros cerca de 50 pips, atingindo máximos de duas semanas nos £0.8987.O Eur/Gbp seguiu em baixa durante grande parte da semana, após quebrar o limite inferior do canal ascendente de curto prazo. O par atingiu mínimos de sete semanas nos £0.8859. Contudo, o câmbio ressaltou na linha de tendência de médio prazo e na zona suporte dos £0.8840-£0.8855, coincidente com a média móvel de 200 dias. O MACD parece dar sinais de uma inversão da tendência negativa com a aproximação de ambas as médias móveis. Caso isso suceda, o par poderá efetuar um teste à resistência dos £0.9030.A China irá impor tarifas em cerca de $60 mil milhões de mercadorias dos EUA em retaliação face à última ronda de tarifas em $200 mil milhões sobre produtos chineses. Previa-se uma resposta, mas foi com um impacto menor do que se esperava. Na sexta-feira, o Eur/Usd atingiu os $1.18, após uma quebra de uma resistência relevante, apesar de os dados macroeconómicos nos Estados Unidos terem sido positivos e na Zona Euro terem desapontado.Tecnicamente, a formação de head and shoulders invertida foi comprovada com a quebra da neckline em torno dos $1.1720. Adicionalmente, o par já vinha a ver o seu preço ser comprimido com a subida dos mínimos relativos e os vários testes aos $1.1720. O par mantém a perspetiva de subida à medida que testa o nível de retração 38.2% de fibonacci, podendo vir a atingir os $1.19 caso quebre esta resistência.Os comentários da Arábia Saudita sobre o facto de estar satisfeita como os preços atuais no mercado e que se sente confortável com o crude no $80, deu ao mercado a perspetiva de que a produção não irá aumentar, levando a uma subida da matéria-prima a meio da última semana. A questão do Irão mantém-se como suporte. No entanto, os ganhos têm vindo a ser condicionados pelos receios de uma quebra no consumo asiático e pelos comentários de Trump relativamente à postura da Arábia Saudita.Tecnicamente, o MACD no gráfico diário continua a apontar para uma subida do Crude, devendo o mesmo seguir o canal de tendência ascendente de curto-prazo e testar a resistência dos $72.50.A cotação do ouro consolidou ao longo da última semana entre os $1191 e os $1214, tendo recuado de forma mais acentuada na última sexta-feira. O fortalecimento do dólar, fruto das preocupações constantes relativamente a um escalar das tensões comerciais entre EUA e China, pressionou o preço da commodity em baixa, numa semana marcada pela imposição mútua de tarifas por parte de ambos os países.A nível técnico, o ouro testou por várias vezes os limites do intervalo de consolidação. Contudo, o MACD aponta para uma valorização do metal precioso pelo que poderá ser possível observarmos um novo teste à média móvel de 200 dias e aos $1214, caso a primeira barreira seja derrubada.