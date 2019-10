IMF – Libra estável aguarda por resposta da UE

Eur/Gbp pouco alterado aguarda resposta da UE face à proposta de Johnson



A libra foi pouco influenciada pelos dados do PMI que apontaram para uma contração do setor dos serviços, tendo o Eur/Gbp voltado a níveis onde iniciou a semana, à medida que o mercado aguarda por uma resposta formal por parte da UE. O PMI de serviços recuou para 49.5, mínimos de seis meses, em setembro. Os analistas acreditam que o mercado continua cético de que a UE irá concordar com a mais recente proposta para o Brexit, por parte de Boris Johnson, mas o facto de alguns hedge funds terem vindo a cobrir alguma das posições a descoberto sobre libras, o câmbio Eur/Gbp tem vindo a manter-se nos atuais níveis. Contudo, Johnson já trouxe algumas concessões, relativamente ao backstop irlandês, o que tem vindo a alimentar as esperanças do mercado sobre avanços. Caso a UE rejeite a proposta, a atenção do mercado volta-se para a "Benn bill" que obriga o governo a 19 de outubro a procurar uma extensão da data do divórcio até 31 de janeiro de 2020.



Tecnicamente, o Eur/Gbp ressaltou nos £0.88 e tem vindo a recuperar muito gradualmente, quase em tom de consolidação. A quebra da linha de tendência descendente, faz com a que tendência de queda que vinha a ser verificada seja posta de parte, para já. Um rompimento dos £0.8950, dará uma perspetiva de subida ao par para o curto-prazo.





Eur/Usd testa os $1.10, após fracos números de PMI de serviços nos EUA



O Eur/Usd recebeu algum impulso no final da última semana, mas não conseguiu quebrar os $1.10. O fator crucial adveio de um intensificar dos receios de recessão na economia norte-americana, após novos dados macroeconómicos juntarem-se à lista de variáveis que vão deteriorando o sentimento norte-americano. O PMI de serviços recuou de 56.4 em agosto para 52.6 em setembro. Na passada sexta-feira, os números dos Nonfarm Payrolls recuaram mais que o esperado para 136 mil, mas uma revisão em alta dos números de agosto para 168 mil e uma descida da taxa de desemprego nos EUA acabou por sustentar o sentimento do mercado.



Tecnicamente, o par segue com uma perspetiva bearish de curto-prazo, à medida que negoceia no canal descendente e vai definindo mínimo relativos cada vez menores. Espera-se um novo teste à zona dos $1.0880-$1.0900 em breve.





Crude volta a encerrar a semana em queda



Os preços do petróleo voltaram a encerrar a semana em queda. A justificar o movimento descendente está, principalmente, a reposição da totalidade da capacidade de produção por parte da Arábia Saudita, após os ataques às instalações da Saudi Aramco. A pressionar estiveram também o aumento de 3.100 milhões de bdp dos inventários de crude norte-americanos, quando era esperado um aumento de apenas 1.567 milhões de bdp, e os recentes receios de uma desaceleração económica global.



Tecnicamente, o crude deu seguimento às quedas, tendo quebrado a linha de tendência ascendente (verde) e recuado até aos $51. Contudo, a matéria-prima ressaltou neste nível, devendo quebrar em alta a linha de tendência descendente (vermelho).





Perspetivas de descida sobre o ouro começam a intensificarem-se



O ouro inicialmente recuou abaixo dos $1480/onça, à medida que o dólar ia-se fortalecendo, mas conseguiu recuperar no final da semana com o amplificar dos receios de recessão nos EUA, após a divulgação de fracos dados do PMI de serviços nos EUA, que recuaram bastante mais que os analistas esperavam. No entanto, é de lembrar que as tensões geopolíticas e os novos conflitos comerciais EUA-UE poderão sustentar o ouro.



Tecnicamente, as perspetivas de subida sobre o ouro têm vindo a ser deterioradas, à medida que vai definindo máximos relativos cada vez mais baixos e após ter feito um ligeiro rompimento dos 50% de retração de fibonacci.





