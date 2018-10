Libra valorizou face ao euro e já negoceia em máximos de junho

Inflação EUA abranda e Eur/Usd testa os $1.16.

Revisão em baixa das estimativas do crescimento mundial faz recuar o crude.

Ouro em máximos de finais de julho após queda das bolsas

O Eur/Gbp atingiu mínimos de junho deste ano, após o negociador-chefe da UE Michel Barnier ter afirmado que um acordo para o Brexit "é alcançável", apesar de ainda haver divergências quanto à questão da fronteira irlandesa. Há rumores no sentido de o acordo poder estar concluído esta semana. O The Times também reportou que entre 30 a 40 membros do Partido Trabalhista indicaram que iriam apoiar o plano de Theresa May para o Brexit. Já o membro do Banco de Inglaterra, Andrew Haldane, relacionou a previsão modesta de crescimento dos salários com as expectativas do mercado relativamente a uma subida de taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra em cerca de 25 pontos base anualmente, ao longo dos próximos três anos.Tecnicamente, o par quebrou o suporte dos £0.8750 e a média móvel dos 200 dias, assim como confirmado o derrube da zona suporte dos £0.8840 - £0.8855. O MACD continua a dar um claro sinal de venda pelo que poderá vir a ocorrer um teste ao suporte dos £0.8680. No entanto, o RSI de 14 períodos apresenta níveis oversold pelo que o câmbio poderá ter alguma dificuldade em ultrapassar a referida barreira, tendo inclusivamente até ressaltado de forma ligeira perto dos £0.8720.Matteo Salvini, ministro italiano, excluiu o cenário de saída do euro. O FMI cortou nas suas previsões globais para 2018 e 2019, justificando as tensões comerciais EUA-China e as turbulências nos mercados emergentes devido à falta de liquidez e outflows de capital como os principais fatores. Na última reunião do BCE, os membros afirmaram que as atuais tensões globais comerciais poderão abrandar mais o crescimento da Zona Euro e debateram se deveriam rebaixar a sua avaliação de risco. A inflação core nos EUA ficou ligeiramente abaixo do previsto (2.2% vs 2.3% set) e levou o Eur/Usd a testar os $1.16.Tecnicamente, o Eur/Usd poderá estar a receber algum impulso e o atual ressalto poderá resultar numa subida do par para um intervalo de negociação entre $1.16-1.18. O MACD deverá intensificar o sinal de compra nos próximos tempos, levando o Eur/Usd a afastar a atual resistência dos $1.16.Os preços do crude recuaram a meio da última semana devido à revisão em baixa das estimativas de crescimento para economia mundial, especialmente nas economias emergentes, principais responsáveis pelo crescimento do consumo de petróleo. Os dados da EIA mostraram uma subida de 6 milhões de barris na semana passada, acima das expectativas do mercado. Adicionalmente, as importações da China atingiram máximos de quatro meses. Por outro lado, o furacão Michael acabou por dar um ligeiro suporte ao petróleo, tendo forçado o encerramento de 20% da produção do golfo do México, após ter entrado em categoria 4.Os preços conseguiram passar para cima dos $70, ficando por saber se agora se conseguem aguentar acima deste nível psicológico. A próxima resistência situa-se nos $76.90, correspondendo a uma resistência tanto de curto, como de médio prazo.O ouro reagiu em alta depois dos investidores terem intensificado a procura no metal precioso, voltando este a funcionar como ativo de refúgio, numa altura em que as bolsas mundiais recuaram de forma acentuada. Para além disso, a descida dos yields das obrigações dos Estados Unidos também levaram a um recuo do dólar face às principais divisas, tendo também ajudado a aumentar a procura pela commodity que cota na moeda norte-americana.A nível técnico, o ouro quebrou em alta o intervalo de consolidação situado entre os $1180 - $1214, tendo quebrado também a média móvel dos 200 dias. Os suportes de referência fixam-se nos $1191 e nos $1180. O rally até aos $1240 poderá ocorrer, atendendo ao movimento ascendente do MACD. No entanto, essa barreira poderá oferecer alguma resistência, uma vez que o RSI de 14 períodos já se encontra próximo de níveis overbought.