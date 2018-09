Lira turca atingiu mínimos históricos em agosto

Comentários de Draghi levam Eur/Usd acima dos $1.17.

Petróleo em alta, mas pressionado pelos receios em torno do Irão

Ouro beneficia da queda do dólar para mínimos de mês e meio.

A lira turca tem vindo a ganhar algum terreno face ao euro nos últimos dias, cerca de 12% em apenas 11 dias, depois de em agosto ter atingido mínimos históricos nas 8.2113 liras. O presidente da Turquia afirmou na semana passada que a subida da inflação resulta de medidas erradas tomadas pelo banco central do país, mostrando-se contra uma política de taxas de juro muito altas. Posteriormente, o banco central do país decidiu subir a sua taxa de juro de referência de 17,75% para 24%, numa tentativa de impulsionar a lira e diminuir as preocupações do mercado quanto à influência do presidente turco na política monetária da instituição. Esta subida superou as expectativas de um aumento de 3,25 pontos percentuais. Erdogan, que considera que a situação atual "não é uma crise" assinou também na passada quinta-feira um decreto que obriga à utilização da lira para a compra, venda e aluguer de imóveis e de veículos, de forma a apoiar a divisa turca. As moedas estrangeiras apenas poderão ser utilizadas no país para fins de exportações, importações e turismo.Tecnicamente, o Eur/Try quebrou a linha da média móvel de 20 dias em baixa, dando um sinal de venda que é reforçado pelo movimento de baixa do MACD. Deste modo, o par poderá desvalorizar até atingir o suporte das 6.5 liras turcas, numa altura em que as bollinger bands revelam uma grande volatilidade do câmbio. Caso esse suporte seja quebrado, abre espaço a uma flutuação do câmbio entre as 5.25 e as 5.75 liras.O BCE cortou as perspetivas de crescimento para 2018, de 2.1% para 2.0%, mas afirmou que os riscos para a economia permanecem equilibrados. Draghi indicou que as incertezas com o protecionismo, as vulnerabilidades nos mercados emergentes e a volatilidade nos mercados financeiros ganharam mais destaque recentemente, apesar de o alastramento das turbulências na Turquia e na Argentina não ser substancial. Draghi afirmou que continua a ser necessária uma política monetária acomodatícia, mas está confiante quanto à subida da inflação para o objetivo.Tecnicamente, o par quebrou a formação de triângulo descendente e acabou por testar a linha de tendência descendente de médio-prazo. Contudo, ao atingir os $1.1720 entrou em overbought e recuou. O par mantém a perspetiva de compra, mas a zona de $1.1720-50 é de grande robustez.Os futuros do petróleo foram pressionados na última semana por grande descida nos inventários, numa altura em que as sanções ao Irão aumentam as preocupações relativamente a uma possível situação de escassez no lado da oferta. A pressionar o mercado temos a revisão em baixa, por parte da OPEP, das estimativas de consumo para o próximo ano, pelo segundo mês consecutivo. No entanto, a possibilidade da abertura de nova ronda de negociações entre os EUA e a China tem dado algum suporte ao mercado.Tecnicamente, a matéria-prima voltou à tendência de alta ao confirmar a quebra do canal descendente e originando um novo viés suportado pela perspetiva ligeiramente bullish do MACD.A cotação do ouro continua a negociar em alta, ajudada por uma queda do índice do dólar para mínimos de mês e meio. Contudo, essa valorização foi limitada, tendo em conta que o mercado está já a descontar uma possível subida da divisa norte-americana, fruto das expectativas de uma subida das taxas de juro nos Estados Unidos no final do presente mês.A nível técnico, o ouro quebrou o limite superior do canal descendente que já perdurava desde abril deste ano, podendo significar uma inversão da tendência negativa registada nos últimos meses. O metal precioso testa nesta altura a média móvel dos 50 dias. Atendendo ao movimento ascendente do MACD, a cotação da commodity deverá quebrar em alta a referida linha e a resistência dos $1214.25. Caso isso suceda, poderá abrir espaço a uma valorização do ouro até aos $1238, no nível de retração fibonacci dos 38.2%.