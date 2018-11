IMF – Minutas do Banco de Inglaterra impulsionaram a Libra

Libra atingiu na semana passada máximos de duas semanas



O Banco da Inglaterra afirmou que as taxas de juro poderão subir de uma forma mais acelerada do que o mercado espera, mas alertou que tais comentários poderão ser retirados caso o Reino Unido saia da UE sem acordo dentro de cinco meses. Todos os nove membros presentes na reunião votaram para manter a taxa de juro nos 0.75%. O Governador Mark Carney indicou que o BoE não espera um Brexit sem acordo, mas caso isso aconteça o Banco Central ficará em "terreno desconhecido" e não seria possível prever se as taxas iriam precisar de subir ou descer em resposta. O Banco de Inglaterra cortou taxas e aumentou o seu programa de compra de títulos após o voto do referendo em 2016. Carney advertiu que tal poderia acontecer num evento de um Brexit sem acordo. No entanto, ao contrário do sucedido em 2016, a inflação está acima da meta e o BoE estaria a responder a possíveis dados económicos reais e não a uma queda na confiança.



A nível técnico, o Eur/Gbp atingiu mínimos de duas semanas, tendo posteriormente ressaltado no suporte dos £0.8750. Com o possível cruzamento das médias móveis no MACD, poderemos ver o câmbio recuar novamente, pelo que será de esperar novo teste ao suporte referido anteriormente.







Eur/Usd sobe com otimismo em torno da guerra comercial EUA-China



Na última semana, Merkel indicou que não irá procurar a reeleição como presidente do CDU e que será o último mandato, o que fez a yields das obrigações alemãs dispararem. Nos EUA, Donald Trump expressou otimismo em relação à guerra comercial com a China, argumentando que espera alcançar um acordo Xi Jinping na próxima reunião do G20. O relatório do emprego norte-americano demonstrou que os Nonfarm Payrolls ficaram bastante acima do previsto (250K vs 190K outubro)



Tecnicamente, o Eur/Usd ressaltou na zona de suporte dos $1.13, tendo atingido mínimos de meados de agosto, e acabou por recuperar para níveis acima dos $1.14 libertando a pressão de venda registada nos últimos dias. O par deverá ressaltar desde níveis e afastar os $1.14 no curto-prazo.







Mercado volta a focar-se no Irão



O mercado focou-se, novamente, nas sanções ao Irão, que entram em vigor na próxima semana. O API, estimou que um aumento nos inventários para os 5.7 milhões de barris, colocando alguma pressão sobre os preços. No último dia da semana, os preços do petróleo recuaram um pouco, pressionados pela divulgação de um relatório de Washington que mostra que os EUA concederam isenções a vários países, permitindo-lhes que continuassem a importar petróleo iraniano.



Tecnicamente, os preços continuam a negociar dentro do canal descendente de curto-prazo, abaixo do valor psicológico dos $70 e aproximando-se do suporte de médio-prazo dos $63.50. Os recentes recuos suportam a possibilidade de uma tendência ainda mais neutra no longo-prazo.







Ouro em baixa após divulgação dos dados do emprego nos EUA



A cotação do ouro recuou na passada sexta-feira, numa altura em que o dólar norte-americano ganhou alguma força, fruto dos resultados acima dos esperado divulgados no relatório do emprego nesse mesmo dia. Para além disso, o aliviar das tensões comerciais a nível global e da incerteza nos mercados pressionou ainda mais a cotação da commodity em baixa.



A nível técnico, o ouro voltou a testar a linha de retração fibonacci dos 38.2% nos $1238. O MACD aponta nesta altura para um recuo da cotação do metal, apesar de não dar um sinal demasiado óbvio. Caso se concretize esse movimento em baixa, poderemos presenciar um teste ao suporte dos $1214.





As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.