IMF – Tensões RU/UE aumentam, Johnson ameaça abandonar negociações

Tensões RU/UE aumentam, Johnson ameaça abandonar negociações



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse à União Europeia que afastar-se-á da mesa de negociações em junho, se não estiver claro se conseguirá um acordo comercial ao estilo do Canadá com o bloco. O governo britânico divulgou um mandato para as negociações com a União Europeia que o coloca em "rota de colisão" com Bruxelas. Londres sublinhou o seu desejo de independência económica e política. O mandato de negociação de Londres para a próxima etapa do Brexit, está em muitas áreas próximas ao que a UE publicou na terça-feira. As principais diferenças estão em torno da proximidade com a regulamentação da UE - o chamado campo de jogo equitativo, como o acordo será estruturado e governado e que acesso às suas águas o Reino Unido dará às frotas de pesca de outros países. Após deixar oficialmente a UE, o RU tem até o final do ano para negociar um acordo comercial. Os dois lados têm até junho para concluir as "linhas gerais de um acordo". Caso isto não aconteça, o governo irá afastar-se das negociações e concentrar-se em continuar os preparativos internos para sair do período de transição de forma ordenada e adotar um acordo ao estilo da Austrália, que segue as regras básicas da Organização Mundial do Comércio. A libra reagiu em queda, estando o Eur/Gbp a cotar em torno dos £0.8500 – máximos de mês e meio.



Tecnicamente, o Eur/Gbp inverteu a tendência de queda que vinha a registar desde agosto de 2019, ao quebrar em alta a linha de tendência descendente (vermelho tracejado). O MACD apresenta agora sinal de compra e o par encontra-se agora a testar os 23.6% de retração de fibonacci (ligeiramente acima dos £0.85). O MACD inverteu o sinal de venda, podendo sinalizar um teste aos 38.2% de retração (£0.8670) no curto-prazo.







Eur/Usd renova máximos de 2019



Após ter recuado para mínimos de 2017 há sete dias atrás ($1.0773), o Eur/Usd ressaltou e subiu para máximos de duas semanas, acima dos $1.10. Segundo o presidente do Banco Central da Áustria, Robert Holzmann, os membros do BCE realizaram discussões "intensas" sobre a alteração da meta de inflação do Banco, que será anunciada em julho. Apesar de a discussão ainda estar na fase inicial, as declarações dos membros sugerem que é provável que a meta seja fixada em 2%, uma ligeira alteração face à meta anterior. O governador do Banco Central da Irlanda, Gabriel Makhlouf veio, de certa forma, ao encontro desta posição. Para Makhlouf, é necessária uma meta mais clara das taxas, "parece que continua a existir incerteza sobre o que exatamente significa próximo, mas abaixo", indicou o governador. Assim, com todos os indícios a apontarem para uma taxa de 2%, a maior discussão na revisão parece ser sobre quais são os desvios toleráveis e como os definir. Nos EUA, a procura subjacente na economia dos EUA foi mais lenta do que o inicialmente relatado no final do ano passado, colocando o crescimento numa posição mais fraca à frente dos riscos do coronavírus em 2020. As contribuições revistas em alta do comércio e dos inventários mantiveram o PIB em expansão a uma sólida taxa anualizada de 2.1% no quarto trimestre, em linha com as estimativas anteriores.



Tecnicamente, após duas semanas em queda, nas quais renovou mínimos de abril de 2017, abaixo dos $1.08, o Eur/Usd inverteu a tendência, ao quebrar em alta o limite superior do canal descendente. O par ressaltou em alta nos 0% de retração de fibonacci ($1.07), dando seguimento aos ganhos. O par quebrou os 38.2% de retração ($1.1000), no entanto, isto foi apenas momentâneo e voltou a recuar. O MACD inverteu o sinal de venda, podendo indicar uma quebra em alta a este nível no curtíssimo-prazo.







Petróleo afunda para mínimos de 13 meses com coronavírus



O petróleo voltou a registar quedas acentuadas, recuando mais de 15% na última semana (a maior queda em 4 anos), para mínimos de 13 meses, tendo o barril de crude testado níveis abaixo dos $48. A continua propagação do coronavírus a nível internacional tem vindo a alimentar os receios de que o mundo esteja próximo de vivenciar uma pandemia que causará um grande impacto no crescimento económico mundial, o que deverá afetar a procura pela matéria-prima. A limitar uma descida mais expressiva dos preços do ouro negro estiveram os inventários de crude dos EUA, que aumentaram consideravelmente menos do que o esperado na última semana (+0.452 M vs +2.005 M).



Tecnicamente, o crude falhou o teste aos 23.6% de retração de fibonacci (em torno dos $53.6) e corrigiu em baixa, acabando por quebrar em baixa os 0% de retração ($50.50). Este movimento e a inversão do sinal de compra do MACD fornecem uma perspetiva bearish à matéria-prima. As perspetivas para a matéria-prima apontam para a continuação do movimento de queda, estando o próximo suporte situado em torno dos $42.36.







Ouro renova máximos de sete anos, regista 3º mês consecutivo de ganhos



Os preços do ouro subiram para máximos de sete anos esta semana, com a rápida expansão do coronavírus fora da China a alimentar a procura por ativos de refúgio e reforçando as apostas de cortes nas taxas de juros dos principais bancos centrais. A situação em Itália é a que está a gerar mais receios na Europa tendo já sido registados mais de 600 casos e acima de 10 vítimas mortais.



Tecnicamente, o ouro terminou a tendência de consolidação que vinha a registar desde o início do ano, ao quebrar em alta os $1600. O MACD inverteu o sinal de venda e as perspetivas para o curto-prazo apontam para a subida dos preços da onça, à medida que o metal precioso transaciona dentro do canal ascendente (vermelho tracejado).







