IMF – Vitória do Partido Conservador levou a libra para máximos de três anos

Partido Conservador de Johnson venceu as eleições do RU com maioria considerável



Os eleitores britânicos deslocaram-se às urnas na passada quinta-feira, tendo o Partido Conservador de Boris Johnson vencido as eleições legislativas, obtendo uma maioria absoluta considerável. Os Conservadores conseguiram garantir 364 deputados, face aos 326 necessários para alcançar a maioria absoluta. Estes resultados levaram a uma derrota pesada por parte do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, resultando com que o seu líder, Jeremy Corbyn, anunciasse que vai abandonar o cargo. Este resultado permite a Boris Johnson cumprir a sua promessa de retirar o Reino Unido da União Europeia nas próximas semanas. A libra reagiu em alta face a um conjunto de moedas, chegando a atingir mínimos de julho de 2016 face ao euro, abaixo dos £0.83.



Tecnicamente, o Eur/Gbp continua a apresentar a perspetiva bearish que tem vindo a registar desde agosto. No entanto, e apesar de continuar a apresentar uma perspetiva de queda, o par poderá, no curto-prazo, ressaltar na linha de tendência de longo-prazo (vermelho tracejado), sendo que posteriormente, deverá continuar a recuar à medida que acompanha o movimento desta linha.



Eur/Usd testou máximos de agosto nos $1.12



O Eur/Usd registou ganhos robustos ao longo da semana, encerrando todas as sessões em alta. Esta foi uma semana bastante preenchida. Por um lado, foram realizadas as reuniões da Fed e BCE, não tendo sido divulgadas grandes surpresas em nenhum dos lados do atlântico. A FED manteve taxas, como era esperado, e forneceu sinais positivos sobre o futuro da economia para o próximo ano. Na Europa, o BCE também manteve as taxas de juro e indicou que o programa de compra de ativos (QE) irá ser realizado até "quando for necessário", com o intuito de reforçar o impacto acomodatício. Por outro lado, foram realizados desenvolvimentos significativos na frente comercial EUA-China, resultando em ganhos significativos para o par. As duas potências confirmaram que alcançaram um acordo comercial parcial, evitando assim a imposição de tarifas sobre $160 mil milhões de bens provenientes da China por parte dos EUA, que estavam marcadas para iniciar a 15 de dezembro. Em retorno, Pequim terá concordado em aumentar a compra de produtos agrícolas dos EUA em 2020.



Tecnicamente, o par quebrou em alta os 100% de retração de fibonacci, alcançando máximos de quatro meses. No entanto, o par encontrou resistência neste nível, acabando por corrigir em baixa, tendo os 61.8% de retração de fibonacci como próximo suporte.



Preço do crude renovou máximos de 3 meses com melhoria das perspetivas comerciais EUA-China



Os preços do petróleo encerraram a semana em máximos de três meses, impulsionados pela melhoria das relações comerciais entre os EUA e a China. Washington e Pequim alcançaram um acordo comercial parcial, evitando a imposição das tarifas que seriam introduzidas no dia 15. Este fator levou o mercado a melhorar as suas perspetivas de procura da matéria-prima para o próximo ano, isto após a OPEP e os seus aliados terem concordado em aumentar os cortes de produção. Não obstante, é de salientar que uma subida mais expressiva dos preços do ouro negro foi limitada pelo aumento, inesperado, dos inventários de crude norte americanos (+0.822 milhões de bdp vs -2.763 milhões de bdp esperados).



Tecnicamente, o crude afastou ainda mais os 61.8% de retração de fibonacci, acabando por renovar máximos de quase três meses. A matéria-prima continua a apresentar uma perspetiva bulish para o curto-prazo, sustentada pelo sinal de compra do MACD, à medida que transaciona dentro da cunha ascendente. No entanto, não aparenta ter a robustez necessária para quebrar em alta o limite ascendente da cunha, devendo permanecer a cotar dentro desta no curto-prazo.



O ouro continuou a transacionar num intervalo estreito



O ouro permanece a cotar num intervalo estreito, apresentando uma perspetiva de queda para o curto/médio-prazo. Os movimentos da matéria-prima continuaram a ser ditados pelos desenvolvimentos na frente comercial EUA-China. Alguma incerteza sobre esta vertente no início da semana aumentou a aversão ao risco e levou o ouro a registar ganhos consideráveis. Contudo, na quinta e sexta-feira, o apetite pelo risco regressou, após os dois países terem alcançado a fase 1 do acordo comercial, evitando a imposição de tarifas por parte de Washington.



Tecnicamente, o ouro voltou a recuar para os 23.6% de retração de fibonacci, sendo necessária uma quebra a este nível para dar continuidade às quedas. No entanto, não se pode por de parte a possibilidade de um ressalto e posterior quebra em alta da linha superior do canal descendente.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.