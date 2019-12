Incerteza sobre novas tarifas entre EUA e China deixa Wall Street de pé atrás

Inicialmente, caso nenhum entendimento fosse alcançado, os Estados Unidos iriam começar a impor novas tarifas sobre produtos importados da China a partir do dia 15 de dezembro. No entanto, ambas as partes deverão aceitar adiar a entrada em vigor de novas tarifas , segundo adiantou hoje a agência Dow Jones.A ecoar no sentimento dos investidores está a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que terá início hoje e vai terminar amanhã. Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano, já tinha adiantado que, após três descidas das taxas de juro diretoras, não iria efetuar nenhuma alteração nos próximos tempos a esse nível.No entanto, os mercados estão a aguardar por mais novidades, principalmente sobre as perspetivas económicas para o próximo ano.Entre as empresas cotadas, a Netflix cai 2,2% depois da Neddham ter baixado a recomendação da provedora de filmes e séries televisivas via streaming para "underperform".