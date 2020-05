Já o tecnológico Nasdaq continua a senda de ganhos e avançou 0,78%, terminando o dia nos 9.192,34 pontos, consolidando-se acima da fasquia dos nove mil pontos. O índice somou a sexta sessão consecutiva no verde, o que lhe permite acumular um ganho de 2,45% desde o início do ano.



A pressionar o Dow Jones estiveram as petrolíferas após o anúncio da Saudi Aramco de que irá reduzir a produção em um milhão de barris não ter impedido a queda nos preços do crude. Em Londres, o WTI cedeu 3,5%, enquanto o WTI perdeu 2,4%.



Entre as subidas do dia destacaram-se as "Big Tech", com a Apple a subir 1,49%, a Alphabet, casa-mãe do Google, a avançar 1,39% e a Microsoft a valorizar 0,95%.

A primeira sessão da semana em Wall Street terminou com tendências mistas. A reabertura ainda parcial da economia nos EUA, com o "lockdown" a ser aliviado apenas em alguns estados, deixou os investidores de "pé atrás".O Dow Jones perdeu 0,45%, para os 24.221,99 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 encerrou quase inalterado, ganhando 0,01%, nos 2.930,19 pontos.