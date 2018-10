Inflação abaixo do esperado modera perdas em Wall Street

O crescimento dos preços abaixo do esperado ajudou a atenuar as perdas em Wall Street, depois da pior sessão desde Fevereiro. Os índices estão no vermelho, mas com perdas ligeiras.

Depois de uma sessão negra na quarta-feira, as bolsas dos Estados Unidos abriram em queda ligeira, com as perdas a serem travadas pelos dados da inflação, que foi inferior ao esperado.





O índice industrial Dow Jones cai 0,24% para 25.537,01 pontos, o tecnológico Nasdaq perde 0,16% para 7.408,32 pontos e o S&P500 desliza 0,32% para 2.777,42 pontos.