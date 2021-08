Inflação na Zona Euro acelera 2,2% em julho. Portugal tem quarta menor taxa

conselho do BCE aprovou por unanimidade um novo objetivo de inflação, que é uma taxa média de 2% a médio prazo, considerando que é melhor para a manutenção da estabilidade de preços.





A inflação anual na Zona Euro acelerou 2,2% em julho, a um ritmo mais elevado do que no mês anterior (quando tinha ficado em 1,9%) e muito acima da taxa registada há um ano (0,4%), segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. A subida dos preços volta assim a agravar após um ligeiro alívio entre maio e junho. Portugal mantém-se ainda assim abaixo da média do bloco comunitário."Em julho, a maior contribuição para a inflação anual na Zona Euro veio da energia (+1,34 pontos percentuais), seguida da comida, álcool e tabaco (+0,35 pontos percentuais), serviços (+0,31 pontos percentuais) e bens industriais não-energéticos (0,17 pontos percentuais)", explica o relatório do Eurostat.A inflação tem vindo a agravar mensalmente devido à pandemia, o que levou os investidores a revelarem receios que a escalada dos preços pudesse obrigar bancos centrais (em especial o europeu) a porem um travão nos estímulos monetários.No entanto, o Banco Central Europeu decidiu rever a meta, retirando alguma pressão. Em julho, oEm termos de países, em julho, a inflação anual caiu em nove Estados-membros, manteve-se estável em dois e subiu em 16. "As taxas anuais mais baixas foram registadas em Malta (0,3%), Grécia (0,7%) e Itália (1%)", refere o gabinete de estatísticas europeu. Portugal ficou na quarta posição, com uma taxa de 1,1%. "As mais elevadas taxas anuais foram registadas na Estónia (4,9%), na Polónia e na Hungria (ambas com 4,7%)", acrescenta.