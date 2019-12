Investidores aplaudem dados do emprego nos EUA e catapultam Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 1,22% para 28.014,69 pontos e o S&P 500 avançou 0,91%, para 3.145,91 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite seguiu a mesma tendência, terminando a valorizar 1% para 8.656,53 pontos.

Os principais índices de Wall Street não conseguiram regressar a território de máximos históricos e derrubar os recordes estabelecidos no passado dia 27 de novembro, mas andam perto.

A impulsionar a negociação estiveram sobretudo os dados do mercado laboral nos EUA em novembro. A economia norte-americana criou 266 mil novos postos de trabalho (excluindo o setor agrícola), mais 80 mil do que antecipavam os analistas. Trata-se do maior volume mensal de empregos criados desde janeiro.

Esta notícia animou os investidores, com os operadores a fazerem subir o valor dos ativos de risco, como as ações, perante mais uma evidência de que a economia dos EUA não está a dar sinais de recessão.

Os principais índices do outro lado do Atlântico também continuaram a ser impulsionados pela expectativa de que as negociações entre Washington e Pequim com vista a um acordo comercial parcial – chamado de "fase um" – progridam bem e haja um entendimento passível de adiar a entrada em vigor de uma nova fornada de tarifas aduaneiras (dos EUA sobre produtos chineses) a partir do próximo dia 15 de dezembro.

O otimismo regressou na quarta-feira aos mercados, depois de três sessões no vermelho, isto após a Bloomberg avançar que os representantes comerciais das duas maiores economias do mundo estavam perto de chegar a entendimento quanto à dimensão do alívio tarifário (as taxas alfandegárias que estão atualmente em vigor e que foram sendo impostas, de parte a parte, desde junho do ano passado) nesta "fase um" do acordo. Segundo Donald Trump, as negociações estão a correr "bem".