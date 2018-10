Investidores aplaudem permanência de Musk como CEO da Tesla

As acções da fabricante de carros eléctricos estão a disparar mais de 16% no "pre-market" depois de o acordo com a SEC não ter implicado a saída de Musk do cargo de CEO da Tesla. Musk só terá de deixar a posição de chairman para fechar o processo em que é acusado de fraude com acções.

As acções da Tesla estão a disparar no "pre-market" esta segunda-feira, 1 de Outubro, com os investidores a aplaudirem a permanência de Elon Musk, o fundador e cérebro da Tesla, na liderança executiva da fabricante de carros eléctricos.

A acções da Tesla estão a subir mais de 16% na negociação que acontece antes do horário regulamentado, deixando antever uma sessão de fortes ganhos para a empresa automóvel, que afundou quase 14% na sexta-feira.

Esta evolução acontece depois de ter sido conhecido o acordo com a SEC, a entidade reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos, para resolver as acusações de fraude relacionadas com o tweet em que o gestor anunciou a retirada da empresa de bolsa. O acordo implica a saída de Musk do cargo de chairman da Tesla, mas o fundador da empresa mantém-se como CEO, o que está a agradar aos investidores.

No âmbito deste acordo, a Tesla e Elon Musk terão de pagar 20 milhões de dólares, cada um, aos reguladores financeiros, a empresa terá de nomear dois novos directores independentes e implementar controlos para monitorizar as comunicações do CEO.

Além disso, os títulos da Tesla estão a ser animados pela notícia avançada pela Bloomberg de que Musk terá enviado um email aos trabalhadores da Tesla dizendo que a empresa está "muito próxima" de dar lucros.

Se este desempenho no "pre-market" se prolongar na sessão regular, as acções da Tesla poderão viver o seu melhor dia desde Agosto – com uma subida superior a 15,7% - ou mesmo a melhor sessão dos últimos cinco anos, se os ganhos superarem os 16%.





Na sexta-feira, depois de ser conhecida a acusação da SEC de fraude bolsista, os títulos da Tesla desceram 13,90% para 264,77 dólares, o que reduziu o seu valor de mercado para 45,2 mil milhões de dólares, um valor abaixo dos 47,5 mil milhões da General Motors.